В США военные спутники научили обмениваться данными с помощью лазера

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) испытала новый способ оптической связи между спутниками на орбите, сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента два малых спутника, находившихся на расстоянии около 100 км, успешно установили оптическую связь и передали друг другу свыше 200 гигабит данных. Оптические терминалы использовали для связи лазеры.

Оптическая связь "космос-космос" является критически важной технологией для группировки DARPA Blackjack и сети малых спутников на низкой околоземной орбите, которые будут поддерживать военные операции. Предполагается, что с помощью лазерных передатчиков спутники будут обмениваться данными не только между собой, но и с наземными станциями и самолетами.