WhatsApp получит обновление интерфейса

Администрация мессенджера WhatsApp работает над новым обновлением. Об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия будет включать в себя обновление интерфейса: на экране будет располагаться надпись "все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием". Этот колонтитул будет находиться внизу списков чатов, статусов и истории вызовов.

При нажатии на него пользователь будет перемещен на страницу с подробным описанием того, как личные данные клиентов WhatsApp защищены. Эта страница также доступна прямо в настройках WhatsApp в разделе "Безопасность".

Данное нововведение станет доступно в ближайшее время. Кроме того, разработчики WhatsApp также работают над исправлением ошибки, связанной с автоматической загрузкой мультимедиа. Проблема заключается в том, что каждый раз при принудительной остановке работы сервиса, настройки автоматической загрузки медиа сбрасывались.