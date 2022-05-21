WhatsApp получит обновление интерфейса
Depozit faizini öncədən al!

Администрация мессенджера WhatsApp работает над новым обновлением. Об этом сообщили специалисты новостного портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия будет включать в себя обновление интерфейса: на экране будет располагаться надпись "все ваши сообщения защищены сквозным шифрованием". Этот колонтитул будет находиться внизу списков чатов, статусов и истории вызовов.

При нажатии на него пользователь будет перемещен на страницу с подробным описанием того, как личные данные клиентов WhatsApp защищены. Эта страница также доступна прямо в настройках WhatsApp в разделе "Безопасность".

Данное нововведение станет доступно в ближайшее время. Кроме того, разработчики WhatsApp также работают над исправлением ошибки, связанной с автоматической загрузкой мультимедиа. Проблема заключается в том, что каждый раз при принудительной остановке работы сервиса, настройки автоматической загрузки медиа сбрасывались.