Android-смартфоны будут поддерживать дисплеи со шрифтом Брайля

Google анонсировала новую функцию Android 13, которая облегчит слепым людям управление смартфоном. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новой версии операционной системы Android появится встроенная поддержка аксессуаров со шрифтом Брайля (рельефно-точечным тактильным шрифтом, предназначенным для письма и чтения незрячими).

По задумке компании, смартфоны будут работать с электромеханическими устройствами, которые создают узоры Брайля прямо на экране устройства. Ранее пользователям приходилось устанавливать сторонние приложения для подключения таких устройств.

Новая версия Android была представлена в ходе мероприятия Google I/O 2022. Пока она доступна только для бета-тестеров, полноценная версия ОС появится в конце лета или начале осени.