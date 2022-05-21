Qualcomm прокачала свой самый мощный процессор

Qualcomm анонсировала новый "самый-самый" смартфонный чип - Snapdragon 8 Plus Gen 1 с пиковой частотой 3,2 ГГц. Он на 10% превосходит флагманский Snapdragon 8 Gen 1 как по вычислительной производительности, так и по возможностям графической подсистемы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом, утверждают в компании, у новинки значительно оптимизировано энергопотребление: несмотря на повышенную мощность, смартфоны с ней будут потреблять на 15% меньше энергии, обеспечивая в среднем 50 минут дополнительной автономной работы.

Оптимизация должна отразиться и на длительности поддержания максимальной частоты чипа во время игр, при скачивании больших объемов данных в сетях 5G или под другой серьезной нагрузкой. Правда, результат в конкретном смартфоне будет зависеть и от того, насколько тщательно производитель подойдет к разработке системы охлаждения.

По информации издания AnandTech, "маленькое чудо" в области энергоэффективности объясняется сменой производителя чипа - Snapdragon 8 Plus Gen 1 делает TSMC, в то время как его предшественник производился Samsung. Плотность размещения транзисторов не изменилась - производственный процесс указан как 4 нм. Однако, вероятно, технология производства TSMC оказалась более совершенной.