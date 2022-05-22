Владельцы старых iPhone лишатся поддержки WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp планирует отказаться от поддержки iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и iOS 11. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает портал WABetaInfo.

Редакция портала получила уведомление, в котором отмечается, что с 24 октября 2022 года WhatsApp перестанет поддерживать устройства с iOS 10 и iOS 11. WABetaInfo также обратили внимание на то, что на сайте WhatsApp в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик значится iOS 12.

Таким образом, WhatsApp больше не будет совместим с iPhone 5 и iPhone 5C, поскольку iOS 12 недоступна для этих устройств. Отмечается, что отказ от поддержки старых версий ОС необходим для поддержки последних функций, реализованных в WhatsApp.