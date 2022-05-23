Ученые создали антенны для 5G и 6G

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали новую технику 3D-печати, которая позволяет создавать дешевые сложные конструкции, актуальные при производстве высокоточных устройств, в том числе антенн для 5G и 6G. Об этом "Газете.Ru" сообщили в Министерстве образования и науки РФ, передает Day.Az.

В то время как классическая модель изготовления антенн подразумевает использование дорогих и сложных в обслуживании 3D-принтеров, печатающих металлом, российские ученые решили использовать в этих же целях дешевые устройства, работающие с пластиком.

Наделение полимерных антенн электропроводимостью достигается за счет последующего их покрытия металлом. В том числе сплавами, обладающими высокой проводимостью.

Таким образом, с помощью тончайшего металлического слоя на пластмассовой конструкции ученые получили высокоточную антенну, себестоимость которой намного дешевле стандартной 3D-печати на металле.

"Хотя наш новый метод не может полноценно конкурировать по производительности с прямой металлической печатью, он может обеспечить производство надежных конструкций при чрезвычайно низкой стоимости", - рассказал руководитель лаборатории радиофотоники центра фотоники и двумерных материалов, доцент, заместитель заведующего кафедрой радиотехники и систем управления МФТИ Дмитрий Филонов.

Бюджетный метод изготовления сложных антенн с помощью FDM-печати в общей сложности состоит из пяти этапов: печать заготовки с помощью проводящего полимера, обработка поверхности для улучшения гладкости, размещение вспомогательных электродов на заготовке, гальваническое покрытие и удаление заготовки.