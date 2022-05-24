В TikTok появятся платные стримы

Разработчики TikTok анонсировали формат платных трансляций по подписке, сообщает портал ITHome. Новая программа получила название TikTok LIVE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписчикам TikTok Live будет доступен эксклюзивный чат, отличительные значки и специальные стикеры. Проект запустится в бета-режиме 26 мая.

Ожидается, что цена подписки TikTok Live будет сопоставима со стоимостью подписки на площадке Twitch, и может составить от $5 до $24 в месяц.

Отмечается, что нововведение будет доступно для пользователей старше 18 лет. Кроме того, блогеры смогут включить функцию платной подписки только в том случае, если у них есть как минимум 1 тыс. подписчиков.