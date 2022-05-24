Samsung потратит сотни миллиардов долларов на развитие технологий

Samsung Group инвестирует $356 млрд в ближайшие пять лет в развитие полупроводниковых, биофармацевтических и других технологий нового поколения, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Крупнейший южнокорейский конгломерат заявил, что инвестиции помогут Samsung стимулировать долгосрочный рост в таких стратегических областях, как производство чипов, а также ускорить развитие биофармацевтического сектора. Отмечается, что 80% инвестиций будет выделено на исследовательские работы и подготовку персонала в Южной Корее.

Компания подчеркнула, что это позволит создать 1,07 млн рабочих мест. Объем инвестиций, запланированный до 2026 года более чем на 30% превышают прежние инвестиции Samsung до 2021 года.

В заявлении Samsung также говорится, что обеспечение безопасности внутренних цепочек поставок чипов и биоматериалов будет иметь стратегическое значение для экономической безопасности Южной Кореи.

Samsung не включила аккумуляторы для электромобилей в качестве будущего двигателя роста в заявлении. Однако, аккумуляторное подразделение компании Samsung SDI и материнская компания Chrysler Stellantis планируют объявить о строительстве нового аккумуляторного завода в американском штате Индиана во вторник, 24 мая.