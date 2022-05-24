Раскрыт секрет долголетия бытовой техники

Бытовая техника прослужит дольше, если ее правильно располагать, вовремя чистить и корректно использовать. Об этом сообщил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, холодильник будет работать дольше, если его не располагать вплотную к стенам, мебели и соседней технике.

"Чем дальше холодильник стоит от других предметов, тем быстрее он будет отдавать свое тепло и тем реже придется включаться компрессору", - объяснил Четвертных.

Как добавил эксперт, духовку нужно включать в конвекционном режиме.

"Температуру лучше выбирать стабильно в 180-200 градусов, и не снижать ее резко в процессе нагрева", - предупредил специалист.

По его мнению, электрические и индукционные поверхности с сенсорной панелью управления необходимо оберегать от царапин, чтобы не вывести приборы из строя.

"На газовых варочных поверхностях еженедельно нужно очищать конфорки от скопившегося нагара, который со временем приводит к выходу из строя электронных частей прибора: систем поджига и газ-контроля", - добавил Четвертных.

По его словам, вытяжка может прослужить до 20 лет, если ежемесячно чистить фильтры от жира. А продлить срок годности посудомоечной машины поможет постоянный выбор режима с нагревом 50 градусов. В таком случае не произойдет преждевременного перегорания прибора.

"Также важно не забывать раз в неделю полностью промывать фильтрующую группу машины, а раз в месяц проводить грубую очистку с помощью агрессивной химии, растворяющей внутри прибора жир", - заключил специалист.