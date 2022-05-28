Настольные видеокарты Intel Arc A3 скоро появятся в продаже

На официальном сайте компании Intel появилась ссылка на страницу с настольными видеокартами серии Arc A3. Об этом сообщает новостной портал Videocardz. Ссылки никуда не вели при переходе, однако их публикация может говорить о том, что скоро устройства появятся в продаже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сначала видеокарты поступят на китайский рынок, и лишь затем они станут доступны во всех странах. По данным портала, на глобальном рынке устройства появятся в конце лета текущего года. Первыми моделями, которые выйдут, должны стать младшие адаптеры Intel Arc A310 и A380 с 512 и 1024 ядрами соответственно.

Портал также отмечает, что позднее компания удалила ссылки на видеокарты, скорее всего, они появились на сайте по ошибке.