Instagram начал тестировать новую функцию

Instagram тестирует новую функцию Notes ("Заметки"), которая позволит пользователям делиться своими идеями, сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Sostav.

Вскоре пользователям откроется возможность "Оставить заметку" и "Поделиться мыслью, чтобы еe могли увидеть". Такие заметки будут появляться по аналогии с "Историями" и исчезать через 24 часа. Максимальная длина сообщения составляет 60 символов.

Пользователи могут выбрать - делиться заметками со всеми подписчиками или только с близкими друзьями. Эта функция призвана упростить общение в соцсети.