Криштиану Роналду выпустит несколько NFT-коллекций на платформе Binance. Об этом он объявил в своих социальных аккаунтах, передает Day.Az.

Легендарный португальский футболист планирует выпускать несколько NFT-коллекций в год в рамках эксклюзивного NFT-партнерства с Binance, ведущей международной блокчейн-экосистемой и поставщиком криптовалютной инфраструктуры. Binance также запустит глобальную кампанию, направленную на то, чтобы познакомить поклонников Роналду с технологией Web3 и создать точку входа в мир NFT.

В рамках соглашения Криштиану Роналду и Binance создадут серию NFT-коллекций для продажи исключительно на платформе Binance NFT. Первая коллекция будет выпущена в конце этого года и будет включать иллюстрации, созданные в сотрудничестве с Роналду.

"Криштиану Роналду - один из лучших футболистов мира, который вышел за пределы футбольного мастерства и стал иконой футбольного искусства. Он собрал вокруг себя одну из самых преданных фан-баз в мире благодаря своей искренности, таланту и благотворительной деятельности, - сказал основатель и генеральный директор Binance "CZ" (Чанпэн Чжао). - Мы очень рады предоставить его поклонникам эксклюзивную возможность стать ближе к Роналду и легендарной спортивной истории".

"Мои отношения с фанатами очень важны для меня, поэтому возможность предоставить беспрецедентный опыт владения эксклюзивными токенами на Binance NFT - это то, частью чего я хотел бы стать", - сказал Роналду. "Я знаю, что фанатам понравится коллекция так же, как и мне".

Коллекции Cristiano Ronaldo NFT будут доступны исключительно на Binance NFT на сайте www.binance.com/en/nft/home .