Появились новые подробности об игре во вселенной Гарри Поттера

В HTML-коде сайта игры во вселенной серии книг "Гарри Поттер" Hogwarts Legacy нашли список бонусов, которые покупатели получат за предзаказ проекта. Сообщение об этом появилось на форуме Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным пользователя Reddit под ником opalelement, который раскрыл секрет сайта Hogwarts Legacy, для оформивших предзаказ игроков на этапе релиза будет доступен ряд бонусов. В первую очередь, они получат доступ к игре за 72 часа до старта продаж. В ней геймеров будет ждать необычное транспортное средство - крылатый конь фестрал, а также набор косметических предметов "Темные искусства", одноименные боевая арена и шляпа. Другим уникальным бонусом для фанатов Гарри Поттера станет мантия келпи (Kelpie Robe), магический предмет для маскировки.

Все перечисленное, скорее всего, будет доступно и игрокам, подключившимся позже. Однако уже за дополнительную плату в виде расширения (DLC).

Помимо перечисленных виртуальных предметов в HTML-коде сайта были упомянуты такие бонусы, как стилбук и нечто под названием Floating Ancient Magic Wand with Book. Игроки предполагают, что это содержимое коллекционного физического издания. То есть, ожидается, что вместе с красивой упаковкой (стилбуком) игроки получат реплику древней волшебной палочки и книгу с заклинаниями.

По словам opalelement, вскоре после того как им была обнаружена перечисленная информация, она исчезла. Разработчики игры данную утечку пока никак не прокомментировали.

Hogwarts Legacy - это ролевая игра во вселенной серии книг "Гарри Поттер". Игра выйдет до конца 2022 года на всех актуальных игровых платформах.