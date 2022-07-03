https://news.day.az/hitech/1476022.html Глава Amazon раскритиковал Байдена
Глава Amazon раскритиковал Байдена
Глава компании Amazon Джефф Безос подверг критике президента США Джо Байдена за его призыв к владельцам заправок немедленно снизить цены на бензин в стране.
Соответствующее сообщение бизнесмен разместил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Инфляция является слишком важной проблемой, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", - считает Безос.
Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы. Это происходит на фоне повышения в мире стоимости нефти, несмотря на попытки Белого дома противостоять данной тенденции.
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