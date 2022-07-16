Владельцы очков Ray Ban получили возможность звонить по WhatsApp

Пользователи умных очков Ray-Ban Stories, разработанных совместно с Meta, теперь могут совершать звонки, прослушивать голосовые сообщения и отправлять текстовые сообщения с помощью WhatsApp, сообщает портал Tech Crunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Например, для отправки текстового сообщения необходимо будет обратиться к ассистенту следующим образом: "Эй, Facebook, отправь сообщение Анне в WhatsApp" (Hey Facebook, message Anna on WhatsApp), подождать ответа от ИИ, после чего уже можно надиктовывать свое послание.

В Meta отметили, что сообщения и звонки пользователей защищаются сквозным шифрованием, из-за чего представители WhatsApp, Meta и третьи стороны не смогут их прочитать или прослушивать.

На данный момент нововведение доступно англоговорящим пользователям, но в дальнейшем планируется расширить поддержку для пользователей Ray-Ban Stories, говорящих на французском и итальянском языках.

Умные очки Ray-Ban Stories от Meta дебютировали в сентябре 2021 года. Умные очки позволяют пользователям снимать фотографии и видео с помощью двух встроенных 5-мегапиксельных камер, слушать музыку с помощью встроенных динамиков и отвечать на телефонные звонки. Для полной функциональности очки необходимо подключать к смартфону под управлением Android или iOS. Стоимость гаджета составляет $300.