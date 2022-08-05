Создатели игры во вселенной Гарри Поттера впервые показали редактор персонажей

Студия Avalance провела трансляцию в Zoom, в которой рассказала о процессе разработки своей игры во вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. Об этом сообщает портал Cybersport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В процессе трансляции разработчики впервые показали редактор персонажа, сообщив о том, что каждый игрок получит широкие возможности для кастомизации своего героя. В ролике можно увидеть выбор из уже существующих персонажей, а также выбор цвета кожи и овала лица, прически и даже шрамов, родинок или иных отметин.

По сюжету главный герой является новым учеником Хогвартса, но начинает обучение с пятого курса. Он обладает уникальной способностью воздействовать на старинную магию и должен помочь миру защитить ее от тех, кто мечтает ей обладать, чтобы истребить всех волшебников.

Релиз Hogwarts Legacy запланирован на конец 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В Steam уже появилась русскоязычная страница проекта - его название локализовано как "Хогвартс. Наследие". При этом поддержка русского языка в игре не заявлена.