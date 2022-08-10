Культовая видеоигра 80-х Pac-Man получит экранизацию
Студия Bandai Namco Entertaiment совместно с продюсерской компанией Wayfarer Studios снимут фильм по культовой игре 80-х Pac-Man. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Pac-Man - японская видеоигра, а впоследствии и франшиза, от компании Bandai Namco Entertainment. Она представляет собой лабиринт, в котором главный герой собирает бонусы, попутно спасаясь от врагов. Ранее по ней были сняты два анимационных сериала.
Автором сценария фильма выступит Чак Уильямс, продюсер ленты "Соник в кино", также являющейся экранизацией игры. Название фильма, как и какие-либо подробности о нем пока не разглашаются.
Также в начале июня Bandai Namco сообщил о том, что 26 августа состоится релиз ремейка платформера Pac-Man World, который впервые увидел свет еще в 1999 году.
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