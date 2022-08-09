Подразделение Toyota призналось во лжи

Подразделение Toyota призналась во лжи - производящая грузовики и автобусы компания Hino Motors фальсифицировала данные о выбросах от своих машин на протяжение 20 лет. Согласно отчету о расследовании, мошенничество связано с плохим руководством организации, сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фальсификация данных коснулась большего числа моделей, чем считалось ранее. Ответственный за расследование следственный комитет из независимых адвокатов обнаружил дополнительные случаи мошенничества. Глава Hino Motors Сатоши Огисо принес извинения за то, что не заметил обман раньше.

В марте 2022 года Hino Motors сообщила, что нарушения были найдены в отчетах о четырех видах моторов, испытания которых проводились с 2016 года. Однако следственный комитет выяснил, что первый случай мошенничества произошел в октябре 2003 года. Из-за этого компании придется отозвать более 67 тысяч машин. Глава Toyota Акио Тойода назвал фальсификацию данных предательством со стороны Hino Motors.

В отчете о расследовании отмечается, что компания указывала недостоверные данные, чтобы соответствовать нормам выбросов. Следственный комитет считает, что руководство не участвовало в мошенничества напрямую - о выбросах врал отдел по разработке силовых агрегатов.

Из-за мошенничества Hino Motors лишилась 628 миллиона долларов в завершившемся в марте финансовом году - рекордная потеря в истории компании. Производитель грузовиков не анонсировал прогноз на текущий финансовый год, так как необходимость отозвать некоторые модели внесла неясность в дела компании.