«ВКонтакте» анонсировала масштабное обновление мобильного приложения

Социальная сеть "ВКонтакте" проведет глобальное обновление собственного мобильного приложения, которое пройдет в несколько этапов, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе сервиса, передает Day.Az. Прежде всего, речь идет об обновлении ленты новостей.

"Лента получила новый дизайн с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего - публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем", - утверждают во "ВКонтакте".

Новая лента будет предусматривать три формата изображений, благодаря чему пост с несколькими картинками будет выглядеть аккуратнее даже при присмотре с разных типов устройств. При этом дополнительные вложения в публикациях стали компактнее, чтобы не отвлекать внимание пользователя.

В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, а также в репостах будет отображаться фотография автора. Кроме того, поставить отметку "Нравится" теперь можно в два касания. Отмечается, что при скролле ленты пользователю не будут показывать, кто из его друзей поставил "лайк" под тем или иным постом, чтобы люди не стеснялись своих реакций.

"Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее "ВКонтакте", закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте", - заявила генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова.

Тестирование обновленный ленты уже стартовало, часть аудитории вскоре получит доступ к новому дизайну приложения.