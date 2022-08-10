Так выглядит самый мощный смартфон Redmi

В Сети опубликовано первое официальное изображение Redmi K50 Extreme Edition - самого мощного смартфона бренда. Новинка, увы, не демонстрируется целиком - на тизере представлена только верхняя часть блока камеры с основным модулем. Но уже по этому фрагменту становится понятно, что основная камера Redmi K50 Extreme Edition подобна камере Xiaomi 12. Можно даже предположить о полном (или частичном) заимствовании модулей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Redmi K50 Extreme Edition приписывают SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 120-ваттнную зарядка. Ориентировочная цена смартфона (в Китае) - 500 долларов. Официальная премьера Redmi K50 Extreme Edition состоится уже 11 августа.