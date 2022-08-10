Так выглядит самый мощный смартфон Redmi
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В Сети опубликовано первое официальное изображение Redmi K50 Extreme Edition - самого мощного смартфона бренда. Новинка, увы, не демонстрируется целиком - на тизере представлена только верхняя часть блока камеры с основным модулем. Но уже по этому фрагменту становится понятно, что основная камера Redmi K50 Extreme Edition подобна камере Xiaomi 12. Можно даже предположить о полном (или частичном) заимствовании модулей, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Так выглядит самый мощный смартфон Redmi. Первое официальное изображение Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Extreme Edition приписывают SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 120-ваттнную зарядка. Ориентировочная цена смартфона (в Китае) - 500 долларов. Официальная премьера Redmi K50 Extreme Edition состоится уже 11 августа. 