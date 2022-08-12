https://news.day.az/hitech/1486364.html Испания купила робота для испытаний в войсках
Испания купила робота для испытаний в войсках
Испания купила роботизированную платформу THeMIS, разработанную эстонской компанией Milrem Robotics для испытаний в войсках, пишет Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С помощью THeMIS испанские военные оценят, как наземные беспилотники могут расширить возможности сухопутных войск. Отмечается, что в Испании уже испытывали THeMIS в 2019 году. Этого робота можно использовать для перевозки грузов, эвакуации раненых и в качестве платформы для вооружения. Платформа оснащена гибридной силовой установкой, которая позволяет развивать скорость до 20 км в час.
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