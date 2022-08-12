Испания купила робота для испытаний в войсках

Испания купила роботизированную платформу THeMIS, разработанную эстонской компанией Milrem Robotics для испытаний в войсках, пишет Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С помощью THeMIS испанские военные оценят, как наземные беспилотники могут расширить возможности сухопутных войск. Отмечается, что в Испании уже испытывали THeMIS в 2019 году. Этого робота можно использовать для перевозки грузов, эвакуации раненых и в качестве платформы для вооружения. Платформа оснащена гибридной силовой установкой, которая позволяет развивать скорость до 20 км в час.