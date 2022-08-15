Apple потребовала от Дурова убрать из Telegram анимированные эмодзи

Создатель Telegram Павел Дуров раскрыл причину задержки выхода последнего обновления мессенджера в App Store, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как оказалось, основная претензия Apple заключалась в анимированных смайликах Telemoji ("телемодзи"), сообщил миллиардер в своем Telegram-канале. Компания из Купертино потребовала удалить телемодзи из новой версии сервиса.

"Это странный шаг со стороны Apple, потому что Telemoji привнесли бы что-то абсолютно новое в мире статичных эмодзи с низким разрешением и обогатили бы всю экосистему", - поделился Дуров со своими подписчиками. Тем не менее, Apple не понравились "переделанные" стандартные эмодзи, и она наложила вето на их публикацию.

Между тем, добавил Дуров, такая реакция Apple пойдет на пользу Telegram в долгосрочной перспективе, так как Telemoji в будущем станут "более уникальными и узнаваемыми". Когда обновленные "телемодзи" все-таки станут доступны широкой публике, пока не уточняется.