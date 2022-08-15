В России разработали собственный проектор для кинотеатров

В Якутии разработали проектор для кинотеатров, чья стоимость в пять ниже, чем у импортных аналогов. В то время как иностранные аппараты стоят от трех миллионов рублей, цена якутской разработки начинается от 600 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Модель проектора, получившего название Extra Cinema, была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита в Якутию. Глава Якутии Айсен Николаев, презентовавший проектор, уточнил, что его комплектующие производятся в Китае, но сборка и программное обеспечение - российские.

"Думаю, что мы попросим, чтобы министр культуры ознакомилась с этими возможностями. Сегодня из-за санкций у нас многие кинотеатры пустуют. Создание контента - это одно, а вопрос дороговизны оборудования и возможность это быстро развернуть - это другое", - оценил разработку премьер.

При презентации проектора отдельно отметили тот факт, что в условиях санкций обслуживать это устройство будет проще, чем иностранные аналоги.