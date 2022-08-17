В обновлении Windows 11 обнаружена загадочная ошибка

В обновлении безопасности KB5016629 для операционной системы Windows 11 от Microsoft обнаружена загадочная ошибка, вызывающая проблемы в работе ОС.

Об этом сообщает Windows Latest, передает Day.Az.

Отмечается, что обновление вызывает в том числе ошибку, из-за которой установка завершается сбоем компьютера, а система никак не объясняет, с чем связана проблема.

Один из пользователей написал на форум поддержки, что выяснил код ошибки, но примечания к нему не нашел. "Кто-то в Microsoft должен знать, что означает этот код ошибки и как эту проблему исправить", - добавил он.

Аналогичные комментарии опубликованы и от других владельцев Windows 11, однако пока в Microsoft не признали ошибку и не объяснили, с чем она может быть связана.