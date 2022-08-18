Фанат «Ведьмака» воссоздал главных персонажей на движке Unreal Engine 5

Пользователь с никнеймом CG Adventures представил, как могли бы выглядеть персонажи серии "Ведьмак", если бы игра была создана на базе движка Unreal Engine 5. Для этого он воссоздал образы героев и загрузил результат своей работы на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор использовал ПО под названием Metahuman, которое позволяет смешивать готовые модели с пресетами программы. Несмотря на удобство пользования этим софтом, его возможности ограничены, так как в нем нет большого разнообразия точечных настроек. Например, в нем отсутствуют шрамы, как у протагониста Геральта из Ривии. Тем не менее, персонажи у CG Adventures все равно получились узнаваемыми - кроме Геральта он также создал Йэннифер, Ольгерда и Трисс.

Пользователи в комментариях позитивно отметили возможности Unreal Engine 5 и выразили надежду, что персонажи в Witcher 4 будут выглядеть похоже на то, что удалось сделать CG Adventures.