Компания Samsung посмеялась над новыми iPhone и Apple Watch

Вскоре после презентации Apple в Twitter-аккаунте американского подразделения Samsung появились язвительные комментарии по поводу новых iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает издание Business Insider India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дайте нам знать, когда это начнет складываться", - написала Samsung, намекая на то, что новые iPhone получились скучными и не могут впечатлить публику также, как смартфоны со складывающимися экранами.

Другой пост был посвящен Apple Watch. В нем Samsung упрекнула Apple за использование квадратной формы.

"Мило. Немного квадратные, но приятные. Впрочем, мы предпочитаем круглую форму. Классическую", - написала компания.

PR-менеджеры Samsung - далеко не единственные, кто остался разочарован презентацией Apple и подшутил над компанией.