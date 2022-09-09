Главную страницу сайта Apple изменили

Американская компания Apple обновила свою главную страницу в память о британской королеве Елизавете II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь на титульной странице IT-гиганта из Купертино опубликована фотография королевы с надписью "In Memoriam. Ее Величество Королева Елизавета II".

Снимок был сделан фотографом Дороти Уайлдинг 26 февраля 1952 года, когда Елизавета II взошла на престол. Упоминания любых гаджетов Apple, в том числе анонсированных на презентации 7 сентября, временно были удалены с домашней страницы корпорации.

В прошлом Apple использовала свой веб-сайт, чтобы выразить уважение другим историческим личностям. Например, ранее на главной странице Apple были опубликованы снимки американского конгрессмена и борца за гражданские права Джона Льюиса, политического активиста и президента ЮАР Нельсона Мандела, а также одного из основателей Apple и бывшего гендиректора Стива Джобса.