Sony выпустила аксессуар для охлаждения смартфона во время игры

Компания Sony выпустила специальный аксессуар, призванный охлаждать смартфон во время игры - устройство получило название Xperia Stream. Об этом сообщает портал GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Xperia Stream подключается к телефону при помощи кабеля USB-C. Аксессуар оснащен портами HDMI и LAN, а также джеком для наушников. Он позволяет вывести изображение с экрана смартфона на большой экран, например, телевизор.

Кроме того, Xperia Stream обладает встроенным вентилятором, способным охлаждать заднюю крышку смартфона при чрезмерном перегреве. Известно, что аксессуар совместим со смартфоном Xperia 1 IV Gaming Edition, который получил 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Xperia Stream будет входить в базовый комплект Xperia 1 IV Gaming Edition, который оценили в 190 тыс. йен.

Также Xperia Stream можно будет приобрести отдельно за 23,1 тыс. йен.