Apple вдвое повысила стоимость замены аккумулятора в iPhone 14

Apple повысила стоимость замены аккумуляторов на 43% для всей линейки iPhone 14, сообщает портал 9to5mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то время как замена батареи в iPhone 13 в сервисных центрах Apple обходилась американцам в $69, аналогичная услуга для владельцев iPhone 2022 года обойдется уже в $99. При этом в Великобритании цена выросла с £69 до £105.

Стоимость замены аккумулятора для всех предыдущих моделей iPhone останется без изменений - $69, за исключением iPhone SE, для владельцев которого услуга обойдется в $49.

Причины такого решения не раскрываются. При этом объем аккумулятора в новинках по сравнению с предшественниками практически не изменился.

Отмечается, что цена услуги по замене аккумулятора применима лишь для владельцев iPhone, на которых не распространяется стандартная гарантия или у которых нет AppleCare+.