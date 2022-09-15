Раскрыта информация о смартфонах iPhone 15 Pro

Apple окажется первой компанией, которая выпустит смартфон на базе трехнанометрового процессора. Об этом сообщает Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты агентства сослались на три источника, которые знакомы с вопросом. Согласно раскрытой информации инсайдеров, смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут получить чипы, разработанные по трехнанометровому техпроцессу. Процессоры для новых смартфонов подготовит TSMC.

Источники рассказали, что чипы A17 Bionic будут выполнены по технологии TSMC N3E, которая в настоящий момент тестируется азиатским партнером Apple. Производство планируют начать во второй половине 2023 года. Ожидается, что флагманские устройства на базе новых процессоров будут готовы к осени.

Специалисты полагают, что новый трехнанометровый чип увеличит мощность и энергоэффективность смартфонов. Также по подобному стандарту будут выполнены процессоры серии М для компьютеров Mac. Инсайдеры подтвердили, что A17 Bionic получат только самые дорогие флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Судя по всему, iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся с процессором A16.

В начале сентября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple будет еще заметнее разделять доступные и дорогие смартфоны. Топовые девайсы получат премиальные особенности - мощный процессор, улучшенную камеру, самые качественные материалы корпуса.