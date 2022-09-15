На YouTube обнаружили видео для геймеров с вредоносными файлами

Видео для геймеров про такие популярные игры, как Fifa 22, Final Fantasy XIV, Lego Star Wars и Spider-Man, с набором вредоносных файлов начали появляться на видеохостинге YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили на YouTube необычную вредоносную кампанию. Под видом геймерского контента злоумышленники распространяют целый набор вредоносных файлов", - отметили в пресс-службе.

Чтобы привлечь внимание геймеров, злоумышленники используют видео про популярные игры APB Reloaded, CrossFire, DayZ, Dying Light 2, F1® 22, Farming Simulator, Farthest Frontier, FIFA 22, Final Fantasy XIV, Forza, Lego Star Wars, Osu!, Point Blank, Project Zomboid, Rust, Sniper Elite, Spider-Man, Stray, Thymesia, VRChat и Walken.

Злоумышленники загружают в уже существующие каналы без ведома их владельцев видеоописания читов и кряков или инструкции, как взломать ту или иную игру или программное обеспечение, и добавляют в описания к инструкциям ссылку на вредоносный RAR-архив. Если его скачать, он тут же начнет самораспаковываться и запустит вирус, который умеет красть логины, пароли и данные банковских карт пользователей, пояснили в пресс-службе.

Также злоумышленники охотятся не только за данными игровых аккаунтов, но и за ресурсами игровых компьютеров. В данном случае они, предположительно, устанавливают видеокарты, которые впоследствии могут быть использованы для майнинга.

"Мы советуем тщательно выбирать, что и откуда скачивать, и с особой осторожностью относиться к подозрительным архивам из не доверенных аккаунтов", - советует эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Олег Купреев.