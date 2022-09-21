Большинство хакерских атак в Азербайджане было успешно предотвращено

Азербайджанский сектор интернета наиболее всего подвергается таким видам кибератак, как DDoS (хакерская атака на вычислительную систему).

Об этом сказал журналистам руководитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, большинство этих атак были успешно предотвращены.

"Наши технологии позволяют практически полностью отразить внешние киберугрозы, однако использование VPN не позволяет нам защитить азербайджанского интернет-пользователя", - сказал руководитель госслужбы.

Кроме того, Мамедов отметил, что блокировка в стране социальной сети Tik-Tok связана с тем, что эта социальная сеть имеет специальные алгоритмы быстрого распространения контента.