Сотрудничество с Азербайджаном позволит создать устойчивую космическую экосистему в регионе

Сотрудничество с Азербайджаном позволит Voyager Space создать устойчивую космическую экосистему в регионе.

Об этом, как сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал финансовый директор Voyager Space Клей Моури.

По его словам, компания открывает двери для развивающихся космических держав, чтобы они могли заниматься исследованиями и наукой.

"Космические технологии и наука способны изменить общество", - добавил он.

В свою очередь председатель правления ОАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов подчеркнул, что партнерство с Voyager Space позволит расширить космические программы и технологии в стране.

"Укрепление локальной космической экосистемы с глобальными партнерами, такими как Voyager Space, является одной из наших основных задач", - сказал Асадов.

Отметим, что в рамках 73-го Международного конгресса астронавтики в Париже ОАО "Азеркосмос" и компания Voyager Space подписали меморандум о взаимопонимании.

В соответствии с достигнутым соглашением стороны нацелены развивать сотрудничество в областях космической инфраструктуры, создания научных центров, исследовательских программ, развития технологий и инноваций, а также обмена опытом в различных секторах.