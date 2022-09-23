Раскрыт год выхода GTA 6

На странице актрисы Александры Эчаварри, которая озвучит главного женского персонажа в GTA 6, в сервисе IMDb появился год релиза игры. Если верить сайту, то новая часть франшизы Grand Theft Auto увидит свет в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал VGTimes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О том, что Эчаварри работает над GTA 6, стало известно из недавнего слива студии Rockstar Games, ответственной за выход игры. В портфолио актрисы было указано участие в безымянном проекте Take-Two - материнской компании Rockstar. Также известно, что у игры будет второй протагонист-мужчина, а авторы история вдохновлялись похождением грабителей Бонни и Клайда.

Массовая утечка информации о GTA VI случилась 18 сентября. В сеть были выложены десятки видеороликов с миссиями и катсценами, а также часть исходного кода игры. До официального комментария подлинность утечки была подтверждена источниками. В Rockstar выразили озабоченность инцидентом, но заявили, что продолжат работу над игрой по плану.