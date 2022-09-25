В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась возможность выкладывать в Stories видеоролики продолжительностью до 60 секунд без нарезки на 15-секундные фрагменты. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что тестирование новой функции началось еще в конце прошлого года. С 23 сентября она стала доступной для всех пользователей соцсети.

В TechCrunch называют данную опцию долгожданной. По мнению авторов издания, 60-секундные видео придутся по вкусу как блогерам, так и пользователям, поскольку первых утомляет настройка пресетов для каждого фрагмента, а вторых - рваные переходы между короткими клипами.

Меж тем журналисты опасаются, что новый формат расстроит пользователей, привыкших к более легкому контенту. К тому же с новым форматом могут возникнуть проблемы с перемоткой видео, если Instagram не добавит соответствующей опции.

TechCrunch считает, что новое изменение едва ли для кого-то станет сюрпризом, поскольку до этого глава Instagram Адам Моссери, говоря о приоритетах развития соцсети, заявил, что видео является одним из важнейших направлений для сервиса.