iPhone 15 Ultra высмеяли в соцсетях за «андроидное» название

Пользователи китайской социальной сети Weibo высмеяли название iPhone 15 Ultra, которое, по информации инсайдеров, получит одна из моделей смартфонов Apple в следующем году. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, некоторые комментаторы увидели в приставке Ultra очевидную отсылку на смартфоны на базе Android, главными конкурентами Apple.

"Кажется, что один из боссов Android проник внутрь Apple. После такой смены названия iPhone 15 Ultra точно станет еще более "андроидным", - заявил один из пользователей.

Другой отметил, что Apple все больше и больше подражает Android-производителям, а приставка "Pro Max", которая ранее присутствовала в названиях флагманов из Купертино больше подходит "темпераменту" компании.

Впервые об iPhone 15 Ultra начали говорить в середине сентября. Предполагается, что новая модель заменит iPhone 15 Pro Max, которая получит эксклюзивные функции и улучшенные характеристики. По словам инсайдера Марка Гурмана, iPhone 15 Ultra будет единственным смартфоном из новой линейки, который получит разъем USB-C.