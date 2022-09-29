https://news.day.az/hitech/1499281.html Размещение акций Porsche стало рекордным в Германии за 25 лет
Размещение акций Porsche стало рекордным в Германии за 25 лет
Первичное размещение акций автопроизводителя Porsche AG на бирже (IPO) стало одним из крупнейших в Европе за последнее десятилетие, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным Reuters, размещение акций на 75 млрд евро стало крупнейшим в Германии за последние 25 лет, когда произошло IPO компании Deutsche Telekom.
Таким образом, стоимость Porsche приблизилась к стоимости "материнского" концерна Volkswagen, который оценивается в 84 млрд евро и оказалась дороже итальянской Ferrari.
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