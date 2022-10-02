Apple внесла в список устаревших устройств один из популярнейших iPhone

Apple внесла iPhone 6 в список винтажных продуктов, сообщает портал 9to5mac. К винтажным продуктам компании Apple относятся устройства, продажа которых была остановлена "более 5 и менее 7 лет назад", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом iPhone 6 Plus, представленный в 2014 году вместе с базовой моделью, попал в список устаревших устройств в начале 2022 года. Это связано с тем, что Apple продолжала продавать 4,7-дюймовый iPhone 6 в некоторых регионах после прекращения продаж iPhone 6 Plus.

Выпуск iPhone 6 и 6 Plus был приостановлен в 2019 году вместе с выходом iOS 13, для установки которой требовался iPhone 6s и более свежие модели.

iPhone 6 оснащен 4,7-дюймовым дисплеем Retina HD, одной 8-мегапиксельной камерой и чипом Apple A8 с 1 ГБ оперативной памяти. iPhone 6 Plus получил аналогичные характеристики, но с большим Full HD-дисплеем с разрешением 5,5 дюймов и основной камерой с оптической стабилизацией.