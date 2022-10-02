Более половины обновившихся до iOS 16 пожаловались на ухудшение работы аккумулятора

Пользователи iPhone не перестают жаловаться на недостатки новой iOS 16. Согласно 9to5mac, владельцы смартфонов Apple массово сообщают о проблемах автономной работы после обновления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сокращение времени автономной работы в iPhone после обновления ОС в первые дни является обычным явлением. Это связано с тем, что устройство в фоновом режиме проводит переиндексацию системных файлов, что приводит к большому количеству жалоб в первые дни после выхода новой версии ПО. Но как только все процессы индексации завершаются, жалобы обычно перестают поступать. Редакторы 9to5mac заметили, что в случае с iOS 16 жалобы не утихают.

В соцсетях и на форумах публикуются тысячи жалоб, в которых пользователи сообщают, что время автономной работы их iPhone значительно сократилось после обновления до iOS 16. Часть пользователей считает, что Apple целенаправленно "убивает" аккумуляторы старых iPhone, чтобы стимулировать продажи новых.

Согласно опросу 9to5Mac, 63% владельцев iPhone заявили об ухудшении автономной работы после установки iOS 16.

По словам одного из пользователей, на iOS 15 по возвращению с работы домой у него в iPhone оставалось около 85-90% заряда, в то время как с iOS 16 эти цифры уменьшились до 65-75%.

Apple пока никак не отреагировала на жалобы пользователей. Компания выпустила обновление iOS 16.0.2 без упоминания об улучшении времени автономной работы.