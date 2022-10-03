Почти половина пользователей при покупке не обращает внимание на толщину смартфона

Согласно опросу Android Authority, почти половину респондентов не волнует толщина современных смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на то что более "толстый" смартфон будет ощущаться менее комфортным при использовании, 41,7% пользователей не обращают внимания на толщину устройства. Часть пользователей считает, что отказ от тонких корпусов влечет за собой увеличенный объем аккумулятора и лучшие камеры, что намного важнее внешних факторов.

Также 36,2% опрошенных заявили, что им нравятся тонкие устройства, но это не является обязательным фактором. Большинство из них обращают внимание на другие характеристики.

Только 17,8% читателей Android Authority заявили, что толщина устройства является для них одним из важных пунктов при выборе смартфона, в то время как 4,3% респондентов в первую очередь обращают именно на "толщину" гаджета.