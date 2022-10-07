Назван самый небезопасный браузер

Популярный браузер Google Chrome является самым уязвимым браузером 2022 года, говорится в исследовании Atlas VPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно проведенному исследованию, за 2022 год в браузере от Google было обнаружено 303 уязвимости, в то время как за всю историю существования Chrome - 3159. В Mozilla Firefox эти цифры составили 117 и 2361 соответственно. В Microsoft Edge за текущий год выявлено 103 уязвимости, в то время как за время его существования - всего 806. Это объясняется тем, что браузер от Microsoft является самым "молодым" в исследовании - он был запущен в 2015 году.

Четвертое место занял браузер Safari от Apple - в 2022 году в нем было обнаружено 26 уязвимостей, а за все время - 1139.

Самым безопасным браузером оказался Opera - с 1 января по 5 октября 2022 года в нем не было обнаружено ни одной уязвимости. При этом за 27 лет существования Opera выявлено лишь 344 уязвимостей.