У миллиона пользователей Facebook выкрали данные аккаунта через смартфон

Американская компания Meta обнаружила вероятную утечку личных данных не менее чем одного миллиона пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает издание Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Команда безопасности Meta опубликовала отчет, в котором подробно рассказывается, как более 400 мобильных приложений выдавали себя за безобидные инструменты, такие как фоторедакторы, чтобы заставить людей делиться своими учетными данными для входа в Facebook", - говорится в статье.

Отмечается, что в результате пользователи Facebook передавали вредоносным мобильным приложениям все необходимые для входа данные. Теперь злоумышленники способны взломать и украсть аккаунты пользователей, констатировали в Meta.

По данным документа, источником угрозы стали более 400 мобильных приложений, из которых 355 были доступны для загрузки на смартфоны с мобильной ОС Android, еще 47 предлагались для скачивания на iOS, то есть смартфоны iPhone.

Пользователям предлагалась авторизация с использованием логина и пароля от Facebook, после чего данные попадали злоумышленникам, заключили специалисты Meta.