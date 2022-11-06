У еще одного пользователя ПК расплавилась новая видеокарта от Nvidia
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При использовании новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 произошло оплавление разъема питания, хотя владелец все сделал по инструкции. О произошедшем подробно рассказал пользователь с ником Ricky TO в специальной группе в соцсети Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, причина возгорания и оплавления разъемов питания не связана с переходниками, так как он подключал видеокарту напрямую. Он уточнил, что применял блок питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 с родным разъемом PCIe 5.0.

Пострадавший объяснил, что купил нужный блок питания именно с целью избежать оплавления разъема, как это уже происходило у других пользователей. Мужчина следовал инструкции от Nvidia - убедился, что для кабелей достаточно места и они не слишком изогнуты.