В Google проверили, исчезнет ли интернет после мощной солнечной бури

Специалисты американской компании Google проверили влияние мощных солнечных бурь на работоспособность интернет-кабелей, проведенных под водой. Об этом сообщает Datacenter Dynamics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению исследователей, вспышки на Солнце способны привести к сильным скачкам напряжения во всей инфраструктуре. В результате эксперты узнали, что само оптоволокно не подвержено воздействию скачков напряжения, в том числе потому, что кабель имеет токопроводящие медные элементы, а на нем в разных частях расположены усилители оптического сигнала.

Использовав данные о мелких солнечных бурях, а также сведения о воздействии на один подводный кабель во время бури в 1989 году, эксперты Google сделали вывод, что мощная солнечная буря не приведет к исчезновению сети.

По их версии, людям не стоит опасаться такого развития событий, так как скачок напряжения составит не более 800 В, а подводные кабели переносят всплески до 6000 В. Google полностью или частично принадлежит 22 подводных оптоволоконных кабеля.