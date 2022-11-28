Названа неочевидная польза отказа Apple от зарядных устройств для iPhone

Решение Apple не комплектовать новые iPhone зарядными устройствами на самом деле уменьшило вред природе, как и утверждает корпорация. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru по данным автора YouTube-канала Droider Бориса Веденского, наибольшее "озеленение" корпорации произошло не за счет сокращения электронного мусора и добычи редкоземельных материалов, а за счет менее очевидного фактора.

После отказа от зарядных устройств, габариты коробки для iPhone уменьшились примерно на 52%. Соответственно за раз Boeing-747, который используется для вывоза iPhone из Китая, стал перевозить значительно больше единиц техники и в общем делать меньше рейсов, совокупно выбрасывая меньше вредных веществ в атмосферу.

"Apple утверждает, что после изменения дизайна коробки на одну паллету стало умещаться на 70% больше устройств. Из 240 млн смартфонов, произведенных в 2021 году, в Китае было продано 40 млн., значит остальные 200 млн развезли по всему миру. В старой комплектации на один Boeing влезало 150 тыс. коробок с iPhone. То есть для доставки 200 млн потребовалось бы около 1,3 тыс. рейсов. С уменьшением габаритов коробки iPhone тот же самолет одним рейсом может увезти уже 250 тыс. смартфонов. Следовательно, перевезти те же 200 млн можно уже за 800 рейсов", - объяснил Веденский.

Блогер считает, что в данном случае польза для экологии является "действительно существенной", поскольку при перевозке товара авиатранспортом тратится большое количество углеводородов. При этом, по его мнению, полезное влияние на экологию с точки зрения добычи материалов и выбросов электронного мусора является менее убедительным. Как минимум потому, что после отказа от комплектных блоков питания Apple не перестала продавать их отдельно.

Блогер также отметил, что уменьшение размера коробки iPhone позволило Apple сократить сотни миллионов долларов только на авиаперевозках.

"Мы знаем, сколько примерно стоят перелеты: согласно статье Forbes, один час Boeing-747 в воздухе стоит примерно $25 тыс. Перелет из Китая на Аляску занимает девять часов. Значит стоимость одно рейса равна примерно $225 тыс. Таким образом, если вместо 1,3 тыс. рейсов делать 800, можно сэкономить около $110 млн в год", - посчитал Веденский.