https://news.day.az/hitech/1515140.html Apple почти прекратила рекламу в Twitter
Apple почти прекратила рекламу в Twitter
Илон Маск заявил в понедельник, что компания Apple почти прекратила рекламу в принадлежащей ему соцсети Twitter, передает Day.Az.
"Apple в основном остановила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" - написал предприниматель на своей странице в этой соцсети.
27 ноября газета Financial Times, ссылаясь на сотрудников ведущих рекламных агентств, сообщила, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода Маска к управлению купленной им компанией, которой принадлежит соцсеть.
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