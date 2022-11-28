Apple почти прекратила рекламу в Twitter

Илон Маск заявил в понедельник, что компания Apple почти прекратила рекламу в принадлежащей ему соцсети Twitter, передает Day.Az.

"Apple в основном остановила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" - написал предприниматель на своей странице в этой соцсети.

27 ноября газета Financial Times, ссылаясь на сотрудников ведущих рекламных агентств, сообщила, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода Маска к управлению купленной им компанией, которой принадлежит соцсеть.