Мировой рынок полупроводников в 2023 году может сократиться на 4,1% до $556,6 млрд в связи с уменьшением спроса на фоне замедления экономического роста и глобальной инфляции. Соответствующий прогноз опубликовало японское подразделение статистической организации WSTS, объединяющей производителей полупроводников, на сайте японской ассоциации производителей электроники и информационных технологий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В отчете отмечается, что резкий рост рынка полупроводников на 26,2% в 2021 году был зафиксирован, несмотря на экономические последствия пандемии, в связи с увеличившимся спросом на бытовую технику, компьютеры и смартфоны, распространением стандарта связи 5G, ускорением процесса перехода на электромобили и ростом инвестиций в центры обработки данных.

В текущем же году, прогнозирует организация, рост объема рынка полупроводников замедлится до 4,4% в связи с падением спроса на бытовую технику, который держался на высоком уровне в течение двух лет в связи с пандемией. В первой половине года такой спрос еще частично поддерживал тенденцию к росту рынка, однако во второй половине года этот фактор сошел на нет. Вместо этого стало проявляться воздействие глобальной инфляции, а также экономических последствий ситуации вокруг Украины и коронавирусных ограничений в Китае, считают в WSTS.

В 2023 же году организация прогнозирует сокращение рынка полупроводников на 4,1% до $556,6 млрд в связи с "сохранением ухудшения рыночных условий с середины 2022 года". Уменьшение объемов рынка в этом случае будет зафиксировано впервые с 2019 года.