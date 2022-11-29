https://news.day.az/hitech/1515388.html Twitter перестанет бороться с фейками о коронавирусе
Twitter перестанет бороться с фейками о коронавирусе
Социальная сеть Twitter, владельцем которой стал предприниматель Илон Маск, откажется от борьбы с фейками о коронавирусе. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в разделе правил соцсети на сайте платформы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Начиная с 23 ноября 2022 года, Twitter больше не применяет политику борьбы с вводящей в заблуждение информацией о COVID-19", - говорится в сообщении.
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