Внутри квантового компьютера Google создали нечто удивительное

Ученые Гарвардского университета и Калифорнийского технологического института впервые создали модель проходимой кротовой норы на квантовом процессоре Google Sycamore и наблюдали ключевые физические свойства червоточины, предсказанные ранее. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В 2013 году физики Хуан Малдасена и Леонард Сасскинд показали, что передача квантовой информации через кротовую нору (ER) может быть эквивалентна квантовой телепортации (EPR), что стало известно как принцип ER = EPR. В этом случае кротовая нора должна быть стабильной и проходимой, что достигается благодаря влиянию гравитации на квантовые эффекты, создаваемые между внешними областями связанных черных дыр. В новой экспериментальной работе исследователям удалось смоделировать проходимую кротовую нору с помощью квантового процессора, созданного Google.

Антидеситтеровское пространство (АДС) - это пространство, кривизна которого противоположна кривизне ускоренно расширяющейся Вселенной. Умозрительное растягивание АДС на двумерной плоскости увеличивает размеры центральных областей и уменьшает области на краях, что напоминает картины Эшера "Предел круга III". Такая кривизна создает гравитационное поле, притягивающее объекты к центру пространства, и при этом ничего не может коснуться границ АДС.