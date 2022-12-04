Илон Маск задумал чипировать собственного ребенка

Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает идею вживить чип, разработанный его компанией Neuralink, одному из своих детей. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На мероприятии в штаб-квартире Neuralink Маск пояснил, что не будет опасаться за здоровье своих детей при процессе имплантации чипа. "Мы находимся в той точке, когда, на мой взгляд, это не будет опасно", - добавил Маск.

Он отметил, что определенно пошел бы на такой шаг в случае проблем ребенка со здоровьем. Интерфейс Neuralink при первых испытаниях надеются использовать для помощи людям с параличом.

Чип Neuralink отслеживает активность мозга и нацелен на его стимуляцию с помощью слабых электрических разрядов. Компания планирует встраивать чипы в череп человека с помощью робота.